Da Biancaneve e i sette nani alle avventure di Oceania, dai grandi classici come Topolino e Paperino a il Re Leone e Coco, passando per il mondo ghiacciato di Frozen e le avventure di Toy Story. I personaggi del Mondo Disney sbarcano a Sassari: domenica nel quartiere di Li Punti, alle 17.30 in piazza Camboni.

Sul palco si alterneranno musica dal vivo, un coinvolgente corpo di ballo con coreografie travolgenti, mentre un grande ledwall proietterà immagini e scene dei cartoni più amati, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Un’attenzione speciale sarà dedicata anche a mamme e papà, con un omaggio alle intramontabili sigle interpretate da Cristina D'Avena, colonna sonora dell’infanzia di intere generazioni.

La direzione artistica è affidata a Christian Luisi, che guiderà uno spettacolo capace di unire musica in un’atmosfera carnevalesca. A seguire la festa continuerà con l’energia di Francy B Deejay, che animerà la piazza con brani ritmati tutti da ballare. Durante l’evento saranno presenti gli immancabili stand per la vendita di panini, bibite e il sempre gradito zucchero filato. L’iniziativa è organizzata dal Comitato “Viva Li Punti”, promotore anche del “Li Punti Summer Fest”, con il contributo del Comune di Sassari, a conferma dell’attenzione verso manifestazioni che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di comunità.

