Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’ufficio postale di Sennori, realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, iniziativa dedicata ai comuni italiani con meno di 15mila abitanti per rinnovare le sedi e ampliare l’offerta dei servizi della Pubblica Amministrazione. L’intervento consentirà di riqualificare gli spazi dell’ufficio postale, migliorandone funzionalità e accessibilità, e di potenziare i servizi già attivi, tra cui il rilascio dei certificati pensionistici Inps e i servizi Anpr. È inoltre prevista l’attivazione del servizio di rilascio dei passaporti elettronici.

Durante l’intero periodo dei lavori, la continuità dei servizi sarà garantita grazie a una postazione temporanea attivata presso l’ufficio postale di Sorso, in via Tiziano. Qui i cittadini potranno ritirare la corrispondenza non recapitata per assenza del destinatario. La postazione sarà operativa da sabato 21 febbraio con i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ATM a Sorso è disponibile 24 ore su 24. Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di utilizzare i canali digitali tramite l’app Poste Italiane e il sito poste.it per accedere a numerosi servizi, tra cui pagamento di bollettini postali, MAV, PagoPA, multe, bollo auto e moto, monitoraggio di spedizioni, invio di raccomandate e telegrammi, oltre a pagamenti, bonifici, controllo delle spese e trasferimenti di denaro, senza necessità di recarsi allo sportello.

La durata prevista dei lavori è di circa 40 giorni, salvo imprevisti. L’ufficio postale di Sennori riaprirà al termine dei lavori.

