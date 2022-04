Alla vista del posto di blocco della Polizia stradale, uno dei tanti allestiti nel Sassarese in occasione del weekend di Pasqua, ha fermato l’auto e ha provato a fare inversione. Ma la manovra ha ulteriormente insospettito gli agenti che lo hanno infine fermato e sottoposto ad accertamenti. Risultato: è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

A finire nei guai un giovane di 23 anni. All’alcoltest il ragazzo è risultato ampiamente positivo, con un tasso alcolemico nel sangue tre volte oltre il limite consentito. Per questo la patente gli è stata ritirata.

Non solo: nella sua vettura i poliziotti hanno trovato e sequestrato cinque coltelli a serramanico, una mazza di legno, un tirapugni, diversi petardi e una pistola scacciacani con i relativi proiettili.

Inevitabile, dunque, anche la segnalazione all’autorità giudiziaria.

