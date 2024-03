I corpi delle tre vittime del terribile incidente avvenuto sulla statale 291, all’altezza di Tottubella, si trovano nella camera mortuaria dell’ospedale di Alghero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le vittime sono Chiara Urgias, quasi 17enne, Christian Foddai, ventenne, entrambi di Sassari, e Antonio Luigi Murineddu, di 41 anni.

Le tre auto sono state poste sotto sequestro e affidate a un deposito autorizzato. I carabinieri di Alghero devono ancora chiarire la dinamica della tragedia, anche se pare sempre più plausibile che all’origine dello scontro frontale tra una Mercedes e una Fiat 600 ci sia stato un sorpasso azzardato.

Alcuni testimoni avrebbero riferito agli inquirenti di manovre ad alta velocità. Ma saranno i rilievi a fornire risposte.

La tragedia è avvenuta domenica intorno alle 19.30, al Km 1,600 della statale. I due ragazzi erano a bordo della Fiat 600 verso Alghero. Il 41enne probabilmente viaggiava in direzione opposta sul Suv.

Subito dopo l’impatto una terza auto, una Fiat 500, non è riuscita a evitare quegli ostacoli in mezzo alla carreggiata. All’interno una famiglia: padre di 50 anni originario di Sassari, mamma di 48 di Carbonia e la loro figlia di 10 anni. I tre sono rimasti feriti e, in codice rosso, trasportati all’ospedale Santissima Annunziata. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Alghero e anche una pattuglia della squadra mobile di Sassari.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con le cesoie e il divaricatore per farsi strada tra le lamiere delle auto accartocciate. I corpi delle vittime erano intrappolati negli abitacoli, si è sperato fino all’ultimo di estrarli vivi. Invano.

© Riproduzione riservata