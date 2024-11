Don Fernando Maria Cornet, scomunicato ieri dal Papa, ha aperto stamattina la chiesa di San Donato a Sassari. «Non ho ricevuto alcuna notifica scritta dal Vaticano», afferma. Il sacerdote argentino ha ribadito di non avere nulla contro Bergoglio, «dal punto di vista morale», confermando però la sua tesi che Francesco non sia il Papa perché Ratzinger nel 2013 non avrebbe rinunciato al soglio petrino.

«Se verrò ridotto allo stato laicale? Non rivelo la strategia ma è chiaro però che se ritengo Bergoglio l'Antipapa, la sua decisione non ha valore». Dopo qualche minuto è arrivato nell'edificio sacro l'arcivescovo di Sassari, monsignor Gianfranco Saba. «Si tratta di un momento interno alla chiesa rimando le dichiarazioni a una prossima conferenza stampa», risponde.

Si suppone però che l'alto prelato abbia raggiunto Cornet per fargli firmare la notifica papale.

© Riproduzione riservata