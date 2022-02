Il parco pubblico è in un bell'angolo di Sassari, nel quartiere Monte Rosello, in via Castiglia. Gli alberi della zona intorno sono stati sottoposti recentemente a potatura da parte dell'Amministrazione comunale. Ma l’area verde non è più fruibile: tutte le panchine sono infatti rovinate da anni e nessuno si è preso la briga di sotituirle.

I residenti protestano."Lo abbiamo segnalato tante volte al Comune, ma sinora non si è mosso nulla", dicono in coro. L'assessore comunale all'Ambiente Antonello Sassu, che solo di recente ha ricevuto questa delega dal sindaco Nanni Campus, assicura a breve un interessamento concreto.

"Stiamo intervenendo su tutti i quartieri popolari- spiega -. Domani stesso, insieme alla collega che ha le deleghe alle Infrastrutture, ci occuperemo di questa problematica e presto il piccolo e suggestivo parco di via Castiglia sarà funzionale, con nuove panchine e un ulteriore intervento di manutenzione".

