Basta ladri nelle scuole di Sassari. La giunta ha deciso di interrompere la lunga serie di effrazioni avvenute negli ultimi anni, tra Latte Dolce e Li Punti, Santa Maria di Pisa e Carbonazzi, dotando i vari plessi di sistemi di videosorveglianza e anti intrusione. Nei giorni scorsi l’esecutivo ha deciso di stanziare 300mila euro suddivisi lungo il triennio 2025-27. Cifra che dovrebbe porre un freno a irruzioni come nel caso della scuola primaria di via Cilea, interessata da un incendio che ha causato quasi mezzo milione di euro di danni. O quelle accadute a Li Punti con furti di materiale scolastico oppure in via Cedrino, dove alcuni ignoti hanno cercato di entrare nella stanza blindata per sottrarre computer e strumenti musicali. Una vera e propria emergenza a cui l’amministrazione comunale vuole dare presto una risposta.

© Riproduzione riservata