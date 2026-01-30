Muore soffocato in un locale nelle immediate vicinanze della biblioteca di Caniga, borgata di Sassari, dopo aver ingerito un boccone.

Gianni Fiora, 78 anni, presidente dell’associazione Biasi, stava mangiando, intorno alle 15, quando, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito da un malore. Il dramma si è consumato durante il pranzo dell’assemblea dei soci della società in cui viene fatta l’offerta dei pacchi dono alle famiglie in difficoltà.

Nonostante i pronti tentativi di rianimazione dei presenti, ha perso la vita.

Sul posto è arrivata la medicalizzata del 118 ma era ormai troppo tardi. Al lavoro anche gli agenti della polizia di Stato.

