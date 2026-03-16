Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato nelle campagne di Nulvi e Siligo con l’accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di un enorme quantitativo di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata portata avanti nel corso della serata di sabato dai carabinieri delle stazioni locali, supportati dai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, dai cinofili della Guardia di Finanza di Porto Torres e dai carabinieri del nucleo cinofili di Cagliari.

Nei giorni precedenti erano state effettuate perquisizioni personali e domiciliari dai militari dell'Arma che avevano notato strani movimenti nei pressi di alcuni appezzamenti di terreno gestiti dai due uomini.

Nelle abitazioni era stato rinvenuto un fucile calibro 20, tipo doppietta, con matricola abrasa, 207 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 3 chilogrammi di marijuana, 203 grammi di hashish, sostanza da taglio del tipo mannite e due bilancini di precisione.

Tutto il materiale e la droga sono stati sottoposti a sequestro mentre gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati rinchiusi nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

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