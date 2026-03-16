Un altro intervento urgente di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, nel tratto tra Valledoria e Castelsardo, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

I lavori di Enas hanno comportato la sospensione della fornitura dal Coghinas che, per quanto riguarda l’impianto di Sassari, è in parte compensata dall’attivazione di linee di approvvigionamento alternative dall’invaso del Cuga e della traversa Crucca come previsto nel protocollo d’intesa tra Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica.

A Castelsardo l’intervento ha comportato la chiusura totale dell’erogazione, con servizio sostitutivo attraverso cisterne scarrabili posizionate nella piazza Grande e nei parcheggi Papillon di Lu Bagnu. Il ripristino dell’erogazione può variare di circa 2-3 ore in base all’altezza in cui si trovano le utenze o al fatto di essere serviti da tratti terminali di rete. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. A Sassari saranno effettuate chiusure notturne, a partire da stasera dalle 23 alle 7 del giorno dopo, soltanto in alcune zone: Cappuccini, Monserrato, Monte Rosello.

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