Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio appiccato domenica sera, intorno alle 18:30, nell’area portuale di Porto Torres.

La squadra del distaccamento locale è intervenuta nel cantiere del Terminal crociere, in via Cristoforo Colombo, dove presumibilmente un gruppo di ragazzi avrebbe appiccato il fuoco all’interno di un container. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l'incendio si era già sviluppato in maniera violenta tanto da ridurre in cenere la struttura contenente alcuni rifiuti.

Durante lo spegnimento, gli operatori hanno portato all'esterno alcune bombole stivate nel modulo, che rischiavano di essere raggiunte dal fuoco. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora senza feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri della compagnia locale.

Il Terminal crociere, opera incompiuta da 15 anni, continua ad essere oggetto di atti vandalici e di polemiche. Sul cosiddetto Terminal Lunardi si era pronunciato anche il presidente della commissione Trasporti alla Camera, intervenuto per rassicurare il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulla volontà di portare avanti i lavori e di completare l’incompiuta, considerata tra le opere infrastrutturali più datate. I lavori dovevano essere aggiudicati lo scorso anno.

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