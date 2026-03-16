Picchia il padre e viene arrestato. È successo ieri a Sassari quando i carabinieri sono intervenuti in una abitazione del centro storico bloccando un uomo che, in stato di agitazione, stava provando a entrare con la forza in casa del familiare.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno scoperto che la persona, anche sabato, aveva insultato e minacciato il genitore, colpendo poi con violenza la porta di ingresso della abitazione con l’obiettivo di accedere all’appartamento senza il consenso del genitore. Le condotte vessatorie e minacciose avrebbero avuto inizio a febbraio e sarebbero state finalizzate a costringere il padre a consegnare somme di denaro di varia entità.

In una circostanza l’uomo, nel corso di un acceso litigio, aveva anche aggredito fisicamente il padre ferendolo a un dito della mano. L’uomo si trova adesso nel carcere di Bancali.

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