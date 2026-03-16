Cambiano i vertici dell’Ente Bilaterale del Terziario del Nord Sardegna. L’organismo paritetico, pilastro del comparto economico più rilevante del territorio, ha definito la squadra che guiderà l’istituto per il prossimo quadriennio. Al centro dell'agenda: welfare, sicurezza e formazione gratuita per imprese e lavoratori. L'Ente, nato nel 2000, continua a proporsi come un'unione strategica tra le anime del settore: i lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Tucs) e le imprese (Confcommercio).

Il nuovo assetto vede Salvatore Brichetto (Confcommercio) nel ruolo di presidente, affiancato dal vice Pierfranco Piredda (Fisascat-Cisl).

Il neopresidente Brichetto ha ringraziato il presidente uscente Cristiano Ardau per il lavoro svolto e dichiarato: "In un momento in cui il mondo del lavoro è attraversato da sfide complesse e in continua evoluzione, ritengo essenziale rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per il dialogo tra le parti sociali, la promozione della formazione, la tutela della sicurezza e il sostegno al welfare contrattuale e sono certo che, grazie alla collaborazione attiva di tutte le componenti, potremo migliorare un modello di bilateralità moderno, efficace e vicino alle reali esigenze del mondo produttivo essendo affiancato in questo mandato da una squadra di persone giovani, competenti e di esperienza".

Il Consiglio Direttivo è completato da Massimo Cadeddu e Maurizio Zolesi per Confcommercio Nord Sardegna; Maddalena Ruiu (Filcams Cgil) e Cristiano Ardau (UilTucs-Uil).

Il collegio dei Revisori è presieduto dalla Dott.ssa Sara Chen assieme a Gianni Russo per la Confcommercio e Marzia Flores per la Filcams Cgil.

L’Assemblea è composta dagli associati dell’Ente: Confcommercio Nord Sardegna, Filcams Cgil Olbia Tempio, Filcams Cgil Sassari, Fisascat Cisl Olbia Tempio e Fisascat Cisl Sassari e dalla Uiltucs Sardegna.

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