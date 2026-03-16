Agesci Porto Torres: incontro stagionale per 140 “castorini”Un evento che, per la prima volta, vede ha coinvolto tutte le Colonie dell’Isola
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Prima uscita stagionale per la Colonia dei castorini del gruppo Agesci Porto Torres 1. Insieme alla neonata Colonia del gruppo Agesci Sassari 4, i castorini (bambini dai 5 ai 7 anni) hanno vissuto un incontro con oltre 140 coetanei, provenienti da diversi gruppi della Sardegna. Il raduno regionale intitolato “Nuotata d’area” si è svolto a Oristano. Per le comunità scout "castorini" si tratta di un evento che, per la prima volta, vede coinvolte tutte le Colonie dell’Isola. inizialmente concentrate a Cagliari e dintorni, stanno iniziando ad avere uno sviluppo particolare. La giornata è iniziata alle 10 con un'attività-gioco, nonostante la pioggia che reso complicato lo svolgimento delle attività. L'Incontro di Primavera, organizzato dall'Associazione Italiana Castorini (Coordinamento Area Sardegna) e da Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), che ha coinvolto circa 140 Castorini e circa 40 capi educatori, è stato un vero successo.
L'iniziativa rappresenta un momento educativo e di condivisione per i più piccoli, caratterizzato dai valori dello scoutismo, e importato sull'ascolto del prossimo, sul rispetto dell'ambiente e della comunità. Le condizioni meteorologiche hanno obbligato gli organizzatori a svolgere le attività nei locali della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.
Le esperienze educative dei castorini sono basate sul gioco, la creatività e la natura. Organizzati in "Colonie", i castorini imparano a condividere, collaborare e rispettare l'ambiente attraverso attività manuali attraverso il gioco, la fantasia, il tutto immersi nella natura. Nel frattempo gli scout si preparano alle attività di primavera e ai campi estivi, con iscrizioni aperte nei locali della parrocchia dello Spirito Santo a Porto Torres.