verso il voto
16 marzo 2026 alle 08:46aggiornato il 16 marzo 2026 alle 08:46
Sassari, referendum: Comune e Auser assicurano il trasporto ai seggi per persone con gravi difficoltà motorieIl servizio sarà svolto in modo gratuito dall'associazione di volontariato, ecco come fare
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Un servizio molto richiesto che torna a disposizione a Sassari.
È quello del trasporto ai seggi degli elettori con gravi difficoltà motorie in vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo.
Per prenotare gli interessati dovranno contattare, da martedì 17 a venerdì 20 marzo, dalle 9 alle 12, i numeri 3773463847 - 079 246074.
Il servizio sarà svolto in modo gratuito dall'associazione di volontariato "Auser - Via Monache Cappuccine 16 ".
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