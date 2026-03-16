Un servizio molto richiesto che torna a disposizione a Sassari.

È quello del trasporto ai seggi degli elettori con gravi difficoltà motorie in vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo.

Per prenotare gli interessati dovranno contattare, da martedì 17 a venerdì 20 marzo, dalle 9 alle 12, i numeri 3773463847 - 079 246074.

Il servizio sarà svolto in modo gratuito dall'associazione di volontariato "Auser - Via Monache Cappuccine 16 ".

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