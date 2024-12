Un Babbo Natale con sotto la divisa della Polizia Municipale, scortato dai calciatori della Torres e dai cestisti della Dinamo.

Si è rinnovata questa mattina al Comando di Sassari in via Carlo Felice l'operazione “Natale per tutte e tutti” organizzata e fortemente voluta dal comandante Gianni Serra e da alcuni agenti che ogni giorno, tutto l’anno, nel tempo libero assemblano bici da donare a bambine e bambini ospiti di comunità, raccolgono doni da consegnare a famiglie che ne hanno necessità e ascoltano le esigenze di chi si avvicina loro per chiedere un aiuto.

Grazie alla sensibilità di privati cittadini e di tante aziende sassaresi, sono stati raccolti centinaia di giochi nuovi. Babbo Natale in persona ha consegnato giochi, biciclette e tutto ciò che è stato raccolto grazie alla generosità di privati, imprenditori locali e degli stessi agenti della Polizia locale.

