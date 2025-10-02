Sassari, i docenti del Liceo Margherita di Castelvì condannano il «genocidio di Gaza»Un documento firmato da 155 professori sui 175 presenti al Collegio
A inizio settimana il Collegio Docenti del Liceo "Margherita di Castelvi” di Sassari ha sottoscritto a larghissima maggioranza (155 su 175 presenti) una mozione di condanna del genocidio in corso a Gaza.
«L'orrore delle immagini e delle notizie che arrivano da quella parte del mondo - si legge nel testo - non può non toccare le nostre coscienze».
I docenti chiedono al Governo italiano di «premere per un immediato cessate il fuoco, per la fine dell'occupazione israeliana e per il ritorno dei profughi gazawi, per porre fine all'emergenza umanitaria» e chiedono che sia garantita l'incolumità dei membri della della Global Sumud Flotilla.
Il Collegio si impegna inoltre ad aderire a iniziative pacifiche di sostegno concreto alla popolazione palestinese.