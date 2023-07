Increscioso episodio a Sassari, in via Mercato, nel centro storico. Un ex commerciante sassarese, ora disoccupato, Giuseppe Tedde, 63 anni, mentre camminava tranquillamente nella via, è stato colpito all'occhio destro da un uovo lanciato con grande violenza da alcuni ragazzi che viaggiavano (secondo alcune testimonianze) su una Renault bianca, ultimo modello.

All'uomo dopo i controlli eseguiti per tutta la giornata di ieri all'ospedale di Sassari, è stata riscontrata una lesione alla retina.

Tedde era stato recentemente operato proprio all'occhio destro. L'uomo ha sporto denuncia alla polizia di Sassari. Che sta indagando sul caso. Al vaglio anche un video da una telecamera di sorveglianza di un'abitazione che confermerebbe le testimonianze.

«Mio padre è rimasto tramortito per il colpo ricevuto - spiega oggi sua figlia Valentina -. Però è riuscito almeno ad individuare le ultime tre cifre della targa. Un episodio che lascia esterrefatti. Ora si sta curando, dopo che è stato sottoposto anche a laser. Per fortuna l'uovo lanciato da questi delinquenti non ha colpito l'occhio appena operato».

Quello di via Mercato non sarebbe però un fatto isolato. Emergono infatti altre testimonianze di un fatto simile accaduto avanti ieri in un'altra zona del capoluogo. Ma in base allo svolgimento dei fatti, e a quanto pare agli sviluppi delle indagini, i teppisti autori di questi gesti potrebbero avere le ore contate ed essere quindi individuati.

