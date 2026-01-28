Furto ieri notte a Sassari ai danni dell’Associazione Parkinson odv in via Ardara. «Ci hanno portato via tutti gli strumenti per poter lavorare con i malati», riferisce la componente del direttivo Adelaide Sanna.

Dai computer alle apparecchiature digitali per la musica e il gioco, tutto è sparito nell’effrazione su cui stanno indagando i carabinieri.

«Ci hanno distrutto perfino quello che serviva per fare le ceramiche da vendere per autofinanziarci. Siamo sotto choc».

L’associazione si trova in un locale comunale dove, dichiara Sanna, «sono stati spesi da noi con tanti sacrifici 30mila euro per riqualificarlo».

Ora la richiesta è di un aiuto: «Tutto ben accetto». Rialzarsi in piedi in breve tempo dopo un simile episodio sarà complicato.

© Riproduzione riservata