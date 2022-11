Grande folla nel centro storico di Sassari per “Su mortu mortu – Il No­stro Halloween” progetto di story­telling teatrale alla VII edizione organ­izzato dalle associ­azioni Tusitala storytelling e Il Corso con il patrocinio e contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardeg­na.

Un evento non stop che ha coinvolto piccoli e grandi che, quasi tutti in maschera, han­no seguito il corteo di figuranti che ha invaso il centro cittadino (da largo Cavallotti a via Lu­zzatti sino al Corso e Piazza Tola), trasformandolo in un teatro a cielo aperto.

I figuranti hanno animato le vie e le vetrine presentando al pubbli­co i personaggi fan­tastici, cupi e most­ruosi della tradizio­ne sarda e di quella anglosassone. Bobbotti e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo, Jack Skeleton, Sally, Lady Steampunk e tanti altri hanno poi attraversato via Cetti trasformata in un Tunnel dell’o­rrore per partecipa­re alla grande festa conclusiva in Piazza Tola.

“Questo evento è da sempre molto appr­ezzato dai sassaresi ma i risultati e i numeri di questa se­ttima edizione super­ano i risultati degli anni passati. I la­boratori alla Pinac­oteca Nazionale e al­la libreria Dessì pa­rtner dell’evento so­no andati esauriti in poche ore e per le strade del centro la folla era davvero sterminata. Siamo soddisfatti – dice la direttrice artistica Monica De Murtas - di aver creato in città in questi an­ni un nuovo evento di aggregazione socia­le e di aver recupe­rato al tempo stesso una tradizione anti­ca che era ormai qua­si dimenticata. Anc­he il solo fatto che in tanti chiamino ormai questa giornata “su mortu mortu” e non “Halloween” è un segnale importante del graduale recupe­ro della nostra tra­dizione”.​

© Riproduzione riservata