Rinviati a giudizio a Sassari per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sostituzione di persona.

Secondo le accuse due sassaresi avrebbero tentato di riavere in modo illegittimo la propria casa affittata a una 93enne e che lì viveva da 20 anni. Nel 2023, così riferisce l’imputazione, avrebbero presentato richiesta all’Enel di cessazione del contratto usando una email a nome dell’anziana, che sarebbe stata creata da loro, allegando il codice cliente e la sua copia della carta di identità. Un modo, ritiene la procura, per obbligare la 93enne a lasciare l’abitazione.

La donna, trovandosi senza luce, aveva appreso dello slaccio dall’ente sospettando il coinvolgimento dei proprietari di casa con cui i rapporti si erano deteriorati da tempo. Presenta allora denuncia assistita dall’avvocato Giacomo Baralla mentre i due imputati sono difesi dal legale Pietro Piras. La giudice Monia Adami ha disposto, ieri in tribunale, il processo per i due.

