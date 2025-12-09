Sequencer, sintetizzatore, campionatore, sampler per suoni percussivi. L'Ableton Live è uno dei programmi più utilizzati al mondo per la produzione di musica elettronica e non solo. Venerdì e sabato a partire dalle 9.30 l'Ex-Ma.Ter di Sassari ospiterà un workshop ufficiale gratuito grazie alla convenzione specifica stipulata da Accademia di Belle Arti “Sironi”, Conservatorio “Luigi Canepa” e Ableton Educational.

L’evento, aperto a tutte e tutti, è pensato in primo luogo per le studentesse e gli studenti dell’Accademia e del Conservatorio sassaresi, ma si rivolge anche a musicisti, producer, artisti visivi, performer e appassionati di creatività digitale. Fra i tanti temi trattati controller/groovebox per creare ovunque, sincronizzare per creare o performare, costruzione di un live set e gestione di hardware e synth esterni.

L’iniziativa, organizzata da Luca Vargiu e Federico Pepe in collaborazione con Ableton, rappresenta un momento formativo di alto profilo dedicato alla produzione musicale contemporanea, alla performance elettronica e alla creatività digitale dal vivo.

Formatori e artisti coinvolti: Federico Pepe (Ableton Certified Trainer, Educator, Music Technologist, Creative Coder); Luca Vargiu (Ableton Experienced User, Music Producer, Sound Designer); Stefano “Menion” Ferrari (Ableton Certified Trainer, Music Composer and Performer); Mario Ganau (Ableton Experienced User, Pianist, Music Composer, Electronic Music Performer; prof. Riccardo Sartie prof. Marcellino Garau.

