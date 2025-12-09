A maggio, vicino al Mercato Civico di Sassari, avevano teso una trappola a un 17enne costringendolo a seguirli all’interno dei vicoli del centro storico.

Qui, sotto la minaccia di un coltello, un 21enne e un 26enne sassaresi l’avevano colpito portandogli via 100 euro.

Il minorenne aveva provato a chiamare aiuto attraverso lo smartphone ma la coppia, accortasi del tentativo, l’aveva di nuovo aggredito rubandogli il cellulare. Il giovane era riuscito a fuggire facendo denuncia e, dopo le indagini della polizia di Stato, le forze dell’ordine avevano individuato i due che, oggi in tribunale, hanno partecipato al rito abbreviato dove sono accusati di rapina.

Davanti al gup Giuseppe Grotteria la pm Elisa Succu ha sollecitato la pena di 4 anni e 4 mesi per entrambi.

Gli avvocati della difesa, Dario Masala e Giuseppe Onorato, hanno chiesto l’assoluzione e di considerare le generiche prevalenti sulle aggravanti. A marzo le repliche e la possibile decisione del giudice.

