È di un morto e due feriti il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14,30 tra due veicoli, sulla Statale 387.

Un fuoristrada e una Volkswagen Polo, stando alle prime informazioni, sono finito l’uno contro l’altra all’altezza del chilometro 11, non lontano dal ristorante Charme, in territorio di Settimo San Pietro.

La vittima si chiamava Ignazio Floris, aveva 63 anni: cuoco molto noto a Cagliari, ma residente a Dolianova, viaggiava sulla Polo.

I mezzi coinvolti nell'incidente e i soccorsi (L'Unione Sarda)

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Sinnai Soccorso, che non hanno potuto fare nulla per la vittima e hanno soccorso gli altri due coinvolti, che viaggiavano a bordo del fuoristrada: un uomo di 101 anni e il figlio di circa 70 anni. Il primo portato al Brotzu in codice rosso per trauma toracico e ferite multiple, con l’elicottero dell’Areus, mentre Secondo, sempre per trauma toracico, è stato portato al Policlinico in ambulanza.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla. La strada è stata chiusa: traffico interdetto in entrambe le direzioni.

