Il Comune di Sassari in collaborazione con l’Istituto Camillo Bellieni presenta il progetto “Lu Sassaresu: un’isthoria ippiziari”, una complessa azione culturale indirizzata alla promozione e divulgazione della lingua sassarese. L'iniziativa triennale (2025-2027), realizzata in collaborazione con il settore Cultura del Comune di Sassari e pensata per diverse fasce d'età, mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza e a rafforzare l'identità linguistica del territorio. Diversi gli interventi previsti.

La Formazione linguistica con quattro corsi di livello avanzato di Lingua Sassarese, da svolgersi in presenza nelle sedi del centro storico messe a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Il Laboratorio teatrale in sassarese per adulti (dai 18 anni in su) avrà una durata complessiva di centocinquanta ore. Vedrà l’analisi, lo studio e la messa in scena di una commedia lontana dagli stereotipi classici della cionfra, ma capace di affrontare un tema serio in maniera divertente.

Quattro eventi pubblici che prevedono Letture con accompagnamento musicale in occasione del carnevale (febbraio) e dei Candelieri (luglio). Per entrambi la prima edizione verrà realizzata nel 2026 e la seconda nel 2027.

I Videoclip amatoriali coinvolgeranno i partecipanti del corso di formazione in sassarese e i giovani (dai 10 ai 18 anni) che hanno contribuito alla realizzazione del laboratorio di teatro in sassarese nelle annualità 2023 e 2024.

Saranno realizzate e messe in opera quattro installazioni luminose, su ognuna delle quali sarà riprodotta una citazione di uno scrittore o di un poeta locale, ai fini di rendere la città sempre più accogliente, vivibile ed immersiva nel contesto culturale sassarese.

