il viaggio
09 dicembre 2025 alle 22:27aggiornato il 09 dicembre 2025 alle 22:28
Da Alghero a Torino, volo salvavita dell'Aeronautica Militare per un bimbo di due mesiIl piccolo, accompagnato dalla mamma, monitorato e assistito da un'equipe medica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Trasporto sanitario d'urgenza da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare a favore di un bimbo di due mesi sulla tratta Alghero - Torino.
Il piccolo ha viaggiato all'interno del velivolo monitorato e assistito da un'equipe medica e dalla propria mamma. Il volo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata