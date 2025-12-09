Trasporto sanitario d'urgenza da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare a favore di un bimbo di due mesi sulla tratta Alghero - Torino.

Il piccolo ha viaggiato all'interno del velivolo monitorato e assistito da un'equipe medica e dalla propria mamma. Il volo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

(Unioneonline)

