Edizione numero 10 per "Cantos de Nadale", l'evento organizzato dall’Associazione Culturale “Sos Cantores de Benetutti”. L'evento, sostenuto dai Comuni di Benettutti e Bottida, è reso possibile grazie anche ai contributi della Camera di Commercio, nell’ambito del progetto “Salude e Trigu”.

Quattro giornate di concerti e spazi culturali dedicati al Natale: giovedì a Bottida, e da venerdì a domenica a Benetutti. Partecipano il coro Alpino La Preara di Caprino Veronese e diversi cori sardi: Coro Città di Ozieri, Boghes de Limbara di Berchidda e Archè di Oliena e il Tenore Picottu di Nuoro.

In entrambi i comuni sono in programma diversi appuntamenti di carattere musicale, culturale e enogastronomico. Di particolare interesse, le visite itineranti ai musei del costume, ad alcune abitazioni dell’800, un approfondimento sull’arte sacra del Maestro di Ozieri a Benetutti e i concerti in pieno spirito natalizio nei santuari e nelle vie dei paesi coinvolti.

