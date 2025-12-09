A Bottida e Benetutti i "Cantos de Nadale"Ospite dell'associazione Culturale “Sos Cantores de Benetutti” il coro Alpino La Preara di Caprino Veronese
Edizione numero 10 per "Cantos de Nadale", l'evento organizzato dall’Associazione Culturale “Sos Cantores de Benetutti”. L'evento, sostenuto dai Comuni di Benettutti e Bottida, è reso possibile grazie anche ai contributi della Camera di Commercio, nell’ambito del progetto “Salude e Trigu”.
Quattro giornate di concerti e spazi culturali dedicati al Natale: giovedì a Bottida, e da venerdì a domenica a Benetutti. Partecipano il coro Alpino La Preara di Caprino Veronese e diversi cori sardi: Coro Città di Ozieri, Boghes de Limbara di Berchidda e Archè di Oliena e il Tenore Picottu di Nuoro.
In entrambi i comuni sono in programma diversi appuntamenti di carattere musicale, culturale e enogastronomico. Di particolare interesse, le visite itineranti ai musei del costume, ad alcune abitazioni dell’800, un approfondimento sull’arte sacra del Maestro di Ozieri a Benetutti e i concerti in pieno spirito natalizio nei santuari e nelle vie dei paesi coinvolti.