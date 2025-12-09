Non c'è la neve e quindi niente slitta con le renne, ma Babbo Natale, anzi i Babbo Natale, hanno un agile mezzo su due ruote che arriva dappertutto. Il 20 e 21 dicembre a Sassari torna "Babbo Natale in Vespa". E' l'edizione numero 16 con l’appuntamento benefico promosso dal Vespa Club di Sassari.

Per sostenere l’iniziativa, nelle giornate del 12, 13 e 14 dicembre, presso il banchetto del Vespa Club allestito nel centro commerciale “Porte di Sassari” sarà possibile partecipare alla raccolta fondi destinata all’acquisto di regali per bambini e ragazzi svantaggiati in età compresa tra gli 8 mesi e i 17 anni ospiti in case-famiglia a Sassari e zone limitrofe. I fondi saranno destinati ad acquistare regali che verranno consegnati direttamente nelle strutture interessate previa consegna delle letterine fatte scrivere per tempo soprattutto dai più piccoli.

La consegna sarà effettuata direttamente da tutti i soci del Vespa Club che si recheranno per recapitare i doni vestiti da Babbo Natale a bordo delle loro Vespa addobbate per l’occasione.

