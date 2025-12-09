Nell’ottica di promuovere la cultura e favorire l’arricchimento formativo della comunità, l’amministrazione comunale di Porto Torres ha promosso l’accordo tra le due realtà l’Università delle Tre Età (UTE) di Porto Torres e l’Istituto Nautico “Mario Paglietti” che metterà a disposizione alcune delle proprie aule per accogliere i nuovi corsi in partenza a gennaio. La struttura scolastica, che chiude alle ore 22, consentirà di ampliare l’orario delle lezioni, venendo così incontro alle esigenze di chi desidera seguire i corsi nelle fasce serali. La decisione è stata definita venerdì scorso durante un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Massimo Mulas e l’assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto che hanno ringraziato il dirigente scolastico Daniele Taras per la disponibilità, oltre alla presidente dell’Ute Alba Rosa Galleri e a tutta l’associazione per l’entusiasmo e l’impegno con cui stanno portando avanti il progetto. L’Università e l’Istituto formalizzeranno l’accordo nei prossimi giorni. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà del territorio che condividono la volontà di incoraggiare l’istruzione permanente rivolta a giovani, adulti e anziani e di stimolare una partecipazione attiva e dinamica alla vita della comunità. L’Ute propone corsi su un’ampia varietà di tematiche: dalla storia alla scienza, dalla salute alla letteratura, includendo anche attività motorie, laboratori artigianali e iniziative dedicate alla cultura identitaria locale. Sono inoltre previste attività singole e laboratori tematici. La partecipazione ai corsi è aperta a tutti, compresi i cittadini provenienti dai Comuni limitrofi. Per le iscrizioni contattare l’Ute al numero 3474404821.

