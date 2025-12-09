L’Atp di Sassari ottiene il sigillo dell’Italy’s Best Customer Service 2025/2026, assegnato da Corriere della Sera e Statista. Il riconoscimento, nato da un’indagine nazionale, mette l’azienda al primo posto assoluto nella categoria dei Trasporti Urbani-Bus, Tram, certificando così la qualità del servizio offerto.

Come spiega l’Azienda, non si tratta di un’autovalutazione o un premio assegnato da una giuria tecnica, ma un riconoscimento costruito direttamente dall’esperienza delle persone che usufruiscono ogni giorno del servizio. L’indagine, arrivata alla quarta edizione, ha coinvolto 15mila cittadini del territorio italiano, che hanno espresso 240mila valutazioni sulla propria esperienza con i marchi e le aziende attive nei principali servizi dei settori e dei retail.

Secondo la metodologia adottata da Statista, lo score finale deriva disponibilità dei clienti a raccomandare e consigliare l’azienda ad amici e familiari, valutando cinque dimensioni chiave: la disponibilità e l’accessibilità del servizio, la qualità della comunicazione, l’orientamento al cliente, la competenza professionale e la varietà delle soluzioni offerte.

«Questo premio appartiene a tutta ATP- afferma il presidente Alessandro Zara - agli autisti, agli operatori del front office, al personale tecnico, ai manutentori, agli impiegati che lavorano dietro le quinte e a ogni singolo collaboratore che mette professionalità e dedizione al servizio della comunità».

© Riproduzione riservata