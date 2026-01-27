Il Ceas, Centro per l'educazione ambientale e sostenibilità Lago Baratz del Comune di Sassari ha organizzato per sabato alle 10 un’escursione gratuita dedicata al birdwatching. Pensata per adulti e bambine e bambini dagli 8 anni in su, l'iniziativa celebra il World Wetlands Day Sardegna 2026, promosso da Mesdea Foundation.

Sarà un’occasione per immergersi nella tranquillità delle sponde del Lago Baratz, l’unico lago naturale della Sardegna, e per osservare da vicino l’avifauna che popola questo prezioso ecosistema, parte integrante della Z.S.C. Lago Baratz – Porto Ferro.

Durante la passeggiata, che partirà alle 10.30, i partecipanti potranno scoprire non solo le specie di uccelli che frequentano l’area, ma anche gli aspetti paesaggistici e ambientali che rendono questo luogo così unico. La guida accompagnerà il gruppo lungo un percorso semplice e adatto a tutti, arricchendo l’esperienza con curiosità, spiegazioni e momenti di osservazione silenziosa.

La prenotazione è obbligatoria, così da garantire una migliore organizzazione dell’attività e un’esperienza più piacevole per tutti. Rientro previsto per le 12.30.

