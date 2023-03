A Caniga, popolosa frazione alla periferia di Sassari, è emergenza ambientale in diverse strade, invase da rifiuti di ogni genere (in particolar modo plastica), abbandonati di nascosto dai soliti maleducati e incivili. Stessa situazione nei canali delle campagne circostanti.

A patirne le conseguenze sono i residenti, preoccupati per la situazione in atto e per la mancata rimozione e smaltimento di quintali di immondizia.

«Non possiamo, in primis, che censurare il comportamento deprecabile di chi inquina strade e canali», dicono i cittadini. «Ma ora – aggiungono - è giunto il momento di liberare strade e canali dalla spazzatura. Questo ci aspettiamo dalle istituzioni. Ovvero sia un trattamento simile a quello di altre borgate, dove ci risulta l'Amministrazione comunale sia molto presente».

Bisognerà però verificare che le zone interessate dall'inquinamento non siano di proprietà del Consorzio che le gestisce. In questo caso il Comune sarà impossibilitato ad intervenire.





