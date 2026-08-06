Sassari e provincia: un arresto per lesioni. A Stintino pattugliamenti in bici elettricaGiro di vite dei militari su strade e litorali. Diverse denunce
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Un arresto per lesioni personali, due segnalazioni per consumo di droga, due denunce per guida in stato di ebbrezza nel Sassarese.
I carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nei comuni di Porto Torres, Stintino, Palmadula, Sorso e Sennori attraverso un articolato dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in considerazione dell’incremento delle presenze turistiche nel periodo estivo. Nel corso dei controlli a Sorso e a Stintino sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria diversi conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel centro storico di Stintino, i militari, accertate le violazioni, hanno denunciato un conducente fermato alla guida in stato di ebbrezza e successivamente denunciato un altro utente della strada coinvolto in un incidente, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolico ben superiore a qullo consentito. A Sorso i carabinieri hanno arrestato un uomo, residente a Porto Torres per lesioni personali aggravate. A Stintino l’attività di controllo si svolge grazie anche all’impiego delle biciclette a pedalata assistita, mezzi che hanno consentito una presenza ancora più capillare nelle aree pedonali, sul lungomare e nei luoghi di maggior afflusso di residenti e visitatori. Sempre a Sorso i militari, a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, hanno rinvenuto sostanze stupefacenti tra cui marijuana e cocaina. Particolare rilievo hanno assunto l’impiego delle e-bike, che hanno consentito ai militari di operare con maggiore efficacia nelle aree a elevata frequentazione turistica, garantendo una presenza più vicina ai cittadini e una più agevole attività di controllo del territorio. Anche l’isola dell’Asinara è stata coinvolta dai controlli straordinari, attraverso il quad elettrico ad emissioni zero recentemente fornito dal comando dell’Arma.