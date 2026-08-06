Via libera ai lavori per la realizzazione del nuovo pozzo comunale di Tissi, un intervento atteso e strategico che segna un passaggio fondamentale per la sicurezza idrica del paese. «Non si tratta soltanto di un risultato tecnico – sottolinea il sindaco GianMaria Budroni – ma di un traguardo concreto e tangibile, frutto di un lavoro costante e determinato, capace di rafforzare la continuità dell’approvvigionamento idrico a beneficio dell’intera comunità».

La costruzione del nuovo pozzo rappresenta una tappa cruciale del percorso avviato dall’amministrazione per mettere in sicurezza il sistema idrico locale e affrontare con decisione le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio. Dopo la riattivazione del primo pozzo, il Comune ha lavorato con rapidità e metodo per ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo punto di captazione e di un nuovo serbatoio di accumulo, con l’obiettivo di completare l’opera entro settembre 2026. La richiesta è stata accolta: Tissi è beneficiaria di un finanziamento di 250.000 euro da parte della Protezione Civile regionale, un risultato che conferma la solidità della programmazione portata avanti dall’amministrazione.

Parallelamente agli interventi strutturali, Abbanoa, in stretta collaborazione con il Comune, sta portando avanti un lavoro capillare di individuazione e riparazione delle perdite presenti nella rete idrica. Diverse criticità sono già state intercettate e risolte, mentre altri interventi sono in corso. ll sindaco Budroni evidenzia: «Questo intervento non è solo un’opera pubblica: è un segnale di serietà, responsabilità e vicinanza alla nostra comunità. Abbiamo promesso di intervenire e lo stiamo facendo, passo dopo passo, con impegno e determinazione. Ogni azione, anche quella meno visibile, contribuisce a costruire un futuro più sicuro per Tissi. Oggi possiamo affermare che il nostro è nella direzione giusta, con la consapevolezza che i cittadini meritano risposte concrete».

Con la riattivazione del primo pozzo, l’avvio dei lavori per il nuovo pozzo e la realizzazione del nuovo serbatoio di accumulo, Tissi compie un salto in avanti verso una gestione più autonoma, moderna e resiliente delle proprie risorse idriche. Un investimento sul presente che guarda lontano, con l’obiettivo di garantire stabilità, qualità e continuità del servizio negli anni a venire.

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