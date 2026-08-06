Intervento dei carabinieri stamattina a Sassari nella nuova rotonda dopo Sant'Orsola inaugurata di recente.

Attorno alle 9  i militari della Radiomobile di Sassari, e in seguito quelli di Porto Torres, hanno bloccato un camioncino di colore rosso rubato ammanettando una persona.

Ha partecipato all'intervento anche la polizia di Stato. 

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