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06 agosto 2026 alle 10:34aggiornato il 06 agosto 2026 alle 10:36
Sassari, inseguimento in città per un furgone rubato: un arrestoIntervento dei carabinieri nella nuova rotonda dopo Sant'Orsola
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Intervento dei carabinieri stamattina a Sassari nella nuova rotonda dopo Sant'Orsola inaugurata di recente.
Attorno alle 9 i militari della Radiomobile di Sassari, e in seguito quelli di Porto Torres, hanno bloccato un camioncino di colore rosso rubato ammanettando una persona.
Ha partecipato all'intervento anche la polizia di Stato.
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