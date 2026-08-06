Bagno di folla a Sassari per la 28^ edizione della Discesa dei Piccoli Candelieri. 300 i bambini distribuiti in 21 minigremi che hanno sfilato per ore, ieri sera, da Porta Sant'Antonio a corso Vico fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

Consistente la presenza delle ragazze, la più piccola delle quali, esponente degli Autoferrotranvieri, ha 4 anni. Di tre anni invece i partecipanti più giovani. Come nella Faradda del 14 agosto i bambini hanno salutato, al termine del percorso, la Vergine Assunta, ricevendo poi dal sindaco, Giuseppe Mascia, e dal presidente dell'Intergremio, Fabio Madau, medaglie e gelati.

La manifestazione si è conclusa alle 22, dopo l'Ave Maria pronunciato dal padre guardiano Salvatore Sanna. Poi il ballo collettivo dei partecipanti e il rimando all'appuntamento del 14 agosto.

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