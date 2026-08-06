In arrivo l’albergo diffuso a Osilo. Il Comune ha adottato la determinazione del 5 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) con cui si procede alla nomina della nuova commissione giudicatrice per la gara di concessione di valorizzazione delle “Casette – Albergo diffuso”. L'intervento arriva in esecuzione della sentenza del Tar Sardegna, che ha disposto l'annullamento della precedente aggiudicazione, imponendo una nuova valutazione delle offerte tramite un organo collegiale composto in modo completamente diverso rispetto al passato.

La procedura riguarda gli immobili di proprietà comunale situati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia, destinati a un utilizzo turistico-ricettivo. A seguito del pronunciamento del giudice amministrativo, il Comune ha dovuto superare diverse criticità organizzative nella selezione dei nuovi commissari, legate alla vacanza temporanea della responsabilità dell'Area Tecnico-Manutentiva, al carico di lavoro derivato dalle recenti elezioni e all'incompatibilità dei componenti della prima commissione.

Per garantire trasparenza, terzietà e piena conformità ai rilievi conformativi della sentenza, la nuova commissione è stata così configurata: presidente Alessandra Bertulu (funzionario responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva), componente esperto Antonella Deiosso (funzionario responsabile dell'area Affari Generali), componente esperto esterno Michele Fois (funzionario responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nulvi) e come segretario verbalizzante il dipendente Piero Palmas (con supplente Gavino Puggioni).

L'efficacia delle nomine e l'insediamento ufficiale della commissione sono subordinati alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi e, per il commissario esterno, alla preventiva autorizzazione del Comune di Nulvi.

La nuova commissione riceverà dal responsabile del procedimento la documentazione delle offerte, accuratamente ricomposti, custoditi e sigillati agli atti dell’Ente dopo la prima fase di gara, per procedere a una nuova valutazione delle proposte.

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