Carabinieri in azione all’interno della stazione ferroviaria di Chilivani, dove un trentenne è stato arrestato per furto e ricettazione.

I militari della compagnia di Ozieri hanno ricevuto la segnalazione da parte di due cittadini che, giunti nei pressi dello scalo ferroviario si erano resi conto di un’effrazione dello sportello anteriore della propria auto da cui sono stati trafugati gli effetti personali, oltre ad una cospicua somma di denaro contante e carte di credito, usata dai malviventi presso un esercizio commerciale all’interno della stazione. Immediato l’intervento delle pattuglie della Radiomobile che, raggiunta la stazione ferroviaria hanno subito individuato e bloccato il sospettato che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato ancora in possesso delle carte di pagamento sottratte poco prima dalle automobili delle persone offese, nonché di due coltelli a serramanico, 50 grammi di hashish, la somma in denaro contante di 700 euro appartenente ad una delle vittime ed una bicicletta elettrica della quale l’uomo non è era stato in grado di dimostrarne la legittima proprietà.

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri per i reati di furto aggravato, ricettazione, porto ingiustificato di armi, indebito utilizzo di carte di pagamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice del Tribunale di Sassari ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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