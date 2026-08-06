Le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2026-2031 del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, al centro della seduta ordinaria convocata per martedì, 11 agosto alle 9.30, presso il palazzo di piazza Umberto I. A distanza di due mesi dalle amministrative che hanno visto la riconferma di Mulas alla guida del governo cittadino, il sindaco illustrerà il documento d'indirizzo politico-amministrativo, entro termini stabiliti, di norma 60 giorni dall'insediamento, con gli obiettivi, i progetti e le azioni da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Le linee programmatiche definiscono le priorità strategiche dell’amministrazione, e rappresentano il presupposto a monte del Documento unico di programmazione (Dup) e del sistema di bilancio. Nel report di fine mandato il primo cittadino aveva delineato un quadro complessivo delle opere già realizzate ed altre ancora in corso di realizzazione, dirette a rafforzare le infrastrutture urbane, a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio. Progetti strategici per oltre 70 milioni di euro, tra cui oltre 20 milioni portati a compimento e circa 50 milioni ancora da spendere. Nell’elenco delle opere pubbliche figurano gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, viabilità, rigenerazione urbana, beni storici e servizi pubblici.

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