Il futuro di Porto Torres al centro dell'Aula: Mulas illustra il programmaMartedì 11 agosto alle 9:30 si riunisce l'assemblea civica per l'illustrazione delle linee di mandato da parte del sindaco riconfermato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2026-2031 del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, al centro della seduta ordinaria convocata per martedì, 11 agosto alle 9.30, presso il palazzo di piazza Umberto I. A distanza di due mesi dalle amministrative che hanno visto la riconferma di Mulas alla guida del governo cittadino, il sindaco illustrerà il documento d'indirizzo politico-amministrativo, entro termini stabiliti, di norma 60 giorni dall'insediamento, con gli obiettivi, i progetti e le azioni da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Le linee programmatiche definiscono le priorità strategiche dell’amministrazione, e rappresentano il presupposto a monte del Documento unico di programmazione (Dup) e del sistema di bilancio. Nel report di fine mandato il primo cittadino aveva delineato un quadro complessivo delle opere già realizzate ed altre ancora in corso di realizzazione, dirette a rafforzare le infrastrutture urbane, a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio. Progetti strategici per oltre 70 milioni di euro, tra cui oltre 20 milioni portati a compimento e circa 50 milioni ancora da spendere. Nell’elenco delle opere pubbliche figurano gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, viabilità, rigenerazione urbana, beni storici e servizi pubblici.