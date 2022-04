Quella che era una preoccupazione si sta trasformando in ben altro: a Sassari è vera fobia per l'acquisto di "pellet", la nuova bio massa che si usa normalmente per il riscaldamento domestico. Oggi dalle 8 del mattino, per l'acquisto del prezioso combustibile, si sono formate file chilometriche di auto. Specialmente a Predda Niedda, la grande zona commerciale del capoluogo, in cui sorgono alcune grandi rivendite autorizzate.

In realtà i punti vendita sassaresi si erano già preparati: tonnellate di materiale erano state stoccate negli ampi magazzini.

Il pellet aveva iniziato a scarseggiare diversi giorni fa in qualche supermercato. La voce è girata, ed ecco quindi il formarsi di file quasi interminabili per l'acquisto. Una paura favorita da un brusco abbassamento della temperatura nel recente fine settimana.

