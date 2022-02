Una lettera del sindacato di Polizia Sap al Questore e al Prefetto per denunciare un grave episodio accaduto lunedì scorso all’interno della Questura di Sassari.

Un cittadino nigeriano di 27 anni, dopo aver fatto ingresso nella Questura senza alcuna autorizzazione, si era scagliato contro due agenti addetti alla vigilanza che avevano tentato di fermarlo.

I due sono stati aggrediti dal 27enne che ha sfilato la pistola dalla fondina di un agente per poi provare a premere il grilletto due volte, cercando di “scarrellare”, con l’intenzione di sparare verso il collega.

Fortunatamente il poliziotto non portava la cartuccia "camerata” in canna e l’aggressore è stato fermato con l’ausilio di altri operatori intervenuti che lo hanno arrestato per tentato omicidio.

Dopo l’accaduto, il segretario generale del Sap, Sindacato autonomo della polizia, Stefano Paoloni, ha messo nero su bianco la richiesta “urgente” di “interventi strutturali” per mettere in sicurezza i corpi di guardia della Questura.

Il Sap chiede "l’adozione di provvedimenti necessari affinché tutti gli operatori siano dotati di fondine idonee a preservare in modo adeguato la propria incolumità, così da evitare la concretizzazione di eventi tragici già vissuti nel recente passato”.

Nella lettera si sottolinea che il corpo di guardia situato nell’ingresso principale è un bancone a semi cerchio, “assolutamente inadeguato al tipo di servizio svolto”.

Infatti, i colleghi che stazionano all’interno non possono controllare in modo continuativo l’accesso degli utenti poiché la visuale sarebbe interrotta dal muro perimetrale.

