Contenere il numero di cinghiali che danneggiano i raccolti e provocano incidenti stradali invadendo la carreggiata. Questo l’obiettivo del Piano della Città Metropolitana di Sassari, già approvato e confermato per il periodo 2023-27, con il via libera di Regione e Ispra e che, mentre viene aggiornato, rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno. Per essere autorizzati a partecipare al programma dell’Ente bisogna essere i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che subiscono i danni dovuti alla presenza di cinghiali.

Per intervenire sul territorio sono attive 740 autorizzazioni per i privati che possono far abbattere gli animali tramite “coadiutori”. Solo queste figure, in possesso dei requisiti di legge e iscritti all’Albo, possono usare le armi da fuoco e i richiedenti privi di questi titoli possono delegare terzi usando un preciso modello di delega. Gli autorizzati possono anche fare richiesta di recinzioni elettrificate che potranno venire assegnate in comodato d’uso gratuito temporaneo fino a esaurimento delle disponibilità. La strategia comincia dalle aree agricole ma l’intento è anche alleviare la pressione sulle città e i paesi.

L’ipotesi infatti, se quanto descritto non ottenesse i risultati sperati, è di ampliare l’intervento pure nelle aree urbane coordinando tutti i livelli istituzionali competenti. Intanto la Città Metropolitana procede per dotare i 67 Comuni di nuovi strumenti di intervento e monitoraggio, mettendo a loro disposizione anche l’esperienza del settore Ambiente e Sviluppo Sostenibile della struttura. L’Ente poi, per migliorare la portata del Piano, ha avviato con Ispra e assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente l’iter autorizzativo per integrare le metodologie operative previste. In particolare è stata richiesta l’introduzione della “battuta con l’ausilio di cani da seguita” come strumento gestionale complementare, nel rispetto della normativa in corso e delle prescrizioni tecnico-scientifiche. Per consultare il Piano di controllo della popolazione di cinghiali basta visitare il sito istituzionale della Città Metropolitana di Sassari, nella parte dedicata alla fauna selvatica.

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