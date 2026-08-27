Il meraviglioso regno animale, raccontato in maniera divertente ed istruttiva in un film che vince la concorrenza e finisce in semifinale al Pet Carpet Film festival 2026 in corso a Roma. Il cortometraggio dedicato alla sensibilizzazione contro l’abbandono e il maltrattamento, realizzato dell'associazione “Anime Feline” Odv di Porto Torres, è stato selezionato tra i primi 15 semifinalisti tra oltre 600 opere provenienti da tutto il mondo.

«Un risultato ancora più significativo considerando la grande partecipazione a questa edizione, - commenta Emanuela Fanari, presidente di Anime Feline - sono stati infatti 581 i cortometraggi arrivati da tutto il mondo». Il Pet Carpet Film Festival è una manifestazione che, attraverso il cinema e il linguaggio delle immagini, porta al centro storie e tematiche legate agli animali, all’ambiente, alla natura e al rapporto tra esseri umani e altre specie, dando spazio a opere capaci di sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela, del rispetto e della convivenza.

Un lavoro cinematografico che porta a Roma un progetto, frutto di un impegno quotidiano di tutti i componenti dell’associazione che opera sul territorio per il recupero, la cura, la tutela e l’adozione degli animali in difficoltà. «Il cortometraggio nasce proprio dall’esperienza vissuta ogni giorno dai volontari di Anime Feline Odv e dal desiderio di trasformare in immagini e parole ciò che troppo spesso rimane invisibile», spiega Fanari, ideatrice del progetto e grafica pubblicitaria e collaboratrice di Pubblidea ADV.

Un’idea che affonda le sue radici nel lavoro di squadra dell’associazione, nelle storie incontrate sul territorio, nei recuperi, nelle cure, negli stalli e nelletante adozioni rese possibili dall’impegno dei volontari. «Essere arrivati fin qui è una gioia enorme, - sottolinea Emanuela Fanari - ma questo risultato appartiene ad Anime Feline e a tutte le persone che ogni giorno ne fanno parte. Il corto nasce da quello che viviamo insieme sul campo, dalle storie che incontriamo e dagli animali per i quali cerchiamo ogni giorno di fare la differenza. Portare il nome della nostra associazione a Roma significa portare con noi un pezzetto di tutte queste storie». Il Pet Carpet Film Festival 2026 si svolgerà a Roma, alla Casa del Cinema di Villa Borghese, il 26 e 27 settembre. Per “Anime Feline” sarà un’occasione per portare anche fuori dalla Sardegna il proprio messaggio e raccontare, attraverso il linguaggio delle immagini, una missione che accompagna ogni giorno il lavoro dell’associazione: dare voce a chi non può chiederci aiuto con le parole.

© Riproduzione riservata