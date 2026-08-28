Prendono forma i nuovi impianti sportivi e con essi anche gli spazi connessi alle strutture, grazie ai progetti di valorizzazione dell’intero complesso sportivo di viale delle Vigne, che comprende i campi di calcio riqualificati e altri impianti in corso di realizzazione. Il Comune di Porto Torres ha aggiudicato i lavori per la riqualificazione delle aree ricreative della Cittadella dello sport, interventi affidati al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa Bemar S.r.l con sede legale a Roma, per un importo complessivo pari a circa 146.754 euro.

Agli uffici comunali erano pervenute quattro offerte valide entro il termine di scadenza, il 27 luglio scorso. Le risorse disponibili per le opere arrivano dai finanziamenti stanziati dalla Regione Sardegna a favore del Comune turritano, a titolo di rimborso per interventi emergenziali e bonifica dell’area industriale a seguito dell’incendio che, il 27 luglio del 2019, ha distrutto i capannoni Inversol, somme pari a 988mila e 588 euro che l’amministrazione Mulas ha voluto in parte destinare alla valorizzazione delle aree sportive di viale delle Vigne, per un importo di circa 257mila euro. Ulteriori 463mila e 599 euro sono stati destinati agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola civica di musica Fabrizio De Andrè, mentre 250mila euro sono stati impegnati per i lavori di manutenzione straordinaria della recinzione del Parco di San Gavino.

In relazione alle strutture sportive, per migliorare la fruizione delle strutture esistenti e altre realizzate di recente dalle stesse società sportive, è previsto un intervento per rigenerare gli spazi outdoor situati tra i diversi impianti, ovvero tra il campi da gioco Antonello Piga e il Centro fitness, zone spesso escluse dai finanziamenti regionali ma che, attualmente saranno di valorizzazione al fine di migliorare la fruizione degli stessi impianti.

Ad approvare il progetto, nel marzo scorso, era stata la ex giunta comunale. Un piano che prevede il miglioramento della accessibilità, della fruibilità e e sicurezza degli spazi. Nelle aree esterne al nuovo campo da calcetto tre per tre, lungo 16 metri per tre, che verrà realizzato con manto in erba sintetica, si prevede la predisposizione di un perimetro di bordocampo con accesso attraverso percorsi pedonali e gradini. Verrà installato anche un impianto di illuminazione con nuovi pali e i corpi illuminanti. Si procede anche con la riqualificazione degli spazi esterni al Centro fitness, in corso di completamento, con la realizzazione di pavimentazioni e percorsi pedonali. Ad abbellire l’area saranno le zone verdi con piantumazione di essenze in armonia con il contesto.

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