Ore di apprensione ad Alghero per la scomparsa di Alessandro Silanos, 58 anni, residente in città, del quale non si hanno più notizie da ieri. Secondo le informazioni diffuse nell’appello per le ricerche, l’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle 12.30 nella zona dell'autolavaggio "Pinguino Verde", ad Alghero. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Dal giorno della scomparsa Silanos indossava un pantalone grigio e verde e una maglietta grigia. Familiari e conoscenti hanno diffuso la sua fotografia sui social chiedendo la massima collaborazione per riuscire a rintracciarlo. L’appello è rivolto a chiunque possa averlo visto nelle ultime ore o disponga di informazioni utili sui suoi spostamenti.

Ogni segnalazione può essere importante per ricostruire il percorso dell’uomo e favorirne il ritrovamento. Chi avesse informazioni è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine, ai numeri di emergenza 112 o 113, oppure i familiari al numero indicato nell’appello diffuso in queste ore.

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