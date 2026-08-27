«Il Palacongressi non può diventare l’icona della crisi regionale della plastica». Forza Italia torna all’attacco sulla gestione dell’emergenza rifiuti e contesta l’ipotesi di utilizzare nuovamente l’area di Maria Pia per lo stoccaggio temporaneo del materiale raccolto in città. I consiglieri comunali Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini chiedono al sindaco Raimondo Cacciotto di valutare soluzioni alternative, a partire dalle aree industriali di San Marco e Ungias-Galanté.

«Comprendiamo la necessità di garantire la continuità della raccolta», spiegano, «ma proprio per questo occorre individuare la soluzione meno impattante. Non risulta siano state verificate fino in fondo tutte le aree disponibili». Forza Italia invita inoltre l’amministrazione a valutare, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, anche una requisizione temporanea in uso di aree pubbliche o private idonee, garantendo sicurezza, tutela ambientale e gli eventuali indennizzi.

Tra le proposte c’è poi quella di dotare Alghero di un piccolo impianto di densificazione della plastica, con un investimento stimato tra i 200 e i 300 mila euro. Il sistema, sostengono i consiglieri, consentirebbe attraverso selezione, triturazione e trattamento meccanico-termico di ridurre fortemente il volume del materiale, facilitandone stoccaggio e movimentazione e diminuendo la dipendenza dalla disponibilità immediata degli impianti di riciclo. «Alghero vive di turismo, ambiente e qualità del territorio. Si valutino tutte le alternative e si scelga quella con il minore impatto sulla città», chiude la nota degli azzurri.

© Riproduzione riservata