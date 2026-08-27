Martedì 1 settembre alle 18, a Porto Torres, presso la Necropoli di Su Crucifissu Mannu, si terrà il primo appuntamento di settembre della quinta edizione di Aria Performing Art Festival. L'evento, dal titolo Site Specific - Visita Archeologica più Performance di Danza, unisce una performance di danza creata appositamente per il sito archeologico dalla compagnia di eco-danza Liquid Spine di Boston, alla visita archeologica della Necropoli a cura delle guide della cooperativa Memoria Storica, per offrire al pubblico uno spettacolo esclusivo e suggestivo alla scoperta di Su Crucifissu Mannu.

L'evento mette quindi in dialogo danza contemporanea e archeologia. La performance di danza, che sarà itinerante attraverso le domus de janas della necropoli, vede in scena 6 performer (Jami Adams, Brianna Antaya, Victoria Bocchino, Nicholas Markanthony Giannino, Bridget Nicolo, Lindsey Zuccaro), con le coreografie di Katie Pustizzi e l'accompagnamento musicale del percussionista Patrick Hanafine. Liquid Spine è una compagnia di eco-danza contemporanea di Boston (USA) che ha fatto della difesa dell'ambiente la propria priorità.

La quinta edizione di Aria Performing Art Festival, organizzato dall'associazione Senza Confini Di Pelle, con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas, si svolge tra giugno e settembre 2026 nei comuni di Sassari, Porto Torres, Ossi, Tissi, Alghero. Il Festival è parte della rete Salude&Trigu promossa dalla Camera di Commercio di Sassari.

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