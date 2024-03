Tra marciapiedi sventrati e voragini, piastrelle saltate e mai ripristinate, a Monte Rosello, quartiere di Sassari, nulla è cambiato nonostante le infinite segnalazioni.

Il degrado assoluto e la sporcizia vincono sul decoro. Una situazione che permane ormai da 4 anni.

La condizione più critica in via Buonarroti e in via Nurra. Una zona impraticabile frequentata da bambini e anziani che rischiano di farsi male.

«Le problematiche maggiori riguardano tre tombini in via Buonarroti, il più grave in corrispondenza del numero civico 3, l' altro sulla destra, angolo via Canepa,- spiega Gian Mario Chelo, presidente del Comitato per il quartiere Monte Rosello – sempre sulla stessa via alcuni tratti del marciapiede risultano letteralmente sbriciolati e necessitano d' intervento. Nonostante le numerose segnalazioni a chi preposto, ad oggi non risulta nessun intervento, le condizioni sono ulteriormente peggiorate».

La situazione non migliora se ci si sposta in via Sorso, con i marciapiedi non fruibili soprattutto nella parte discendente che obbliga i pedoni a camminare nella sede stradale con tutti i pericoli del caso. Dissestato anche il manto stradale di via Nurra e via Baldedda, resta la trascuratezza e anche i pericoli.

«Chiediamo alle istituzioni locali di ascoltarci – aggiunge Chelo - perché ci sentiamo abbandonati da tutti, nonostante le gravi criticità che persistono da anni in questo quartiere.»

