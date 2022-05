Gli agenti della Polizia locale di Sassari mettono da parte paletta e fischietto e, come consuetudine ormai da diversi anni, indossano i panni dei benefattori.

Negli ultimi mesi, accogliendo le richieste di singoli cittadini, famiglie, comunità, scuole e parrocchie, gli agenti hanno raccolto e donato beni di ogni tipo: dai libri ai vestiti per bambini e adulti, dai giochi ai detersivi e prodotti per l'igiene, dalla biancheria per la casa alle immancabili biciclette riassemblate dagli stessi uomini del comando di via Carlo Felice nel tempo libero.

Il personale della Municipale organizza da sempre, senza soluzione di continuità, durante tutto l'anno, raccolte di doni da distribuire alle famiglie sassaresi attraverso strutture presenti nel territorio.

"Chi desidera partecipare può avvicinarsi alla stazione mobile di piazza Castello a Sassari dove gli agenti potranno spiegare come sono organizzate le donazioni e cosa occorre con maggiore urgenza", spiega il comando.

