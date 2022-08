Una storia infinita quella di piazza Puccini, nel quartiere popolare Santa Maria di Pisa di Sassari. Una roulette russa sulla testa dei cittadini. Verso le 17.30 di sabato è caduto sulla piazza un grosso ramo di un albero. L'ennesimo in poche settimane.

Finora è andata bene: non ha mai colpito una persona. Solo auto, come anche in quest'ultimo caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza (almeno temporaneamente) la zona. Sulla quale c'è un conflitto e un rimbalzo di competenze che dura da anni: tra Area (l'ente che ha la proprietà delle case popolari) e comune di Sassari. Fatto sta che i grossi rami cadono oramai come le ciliegie e nessuno è intervenuto.

"Non sappiamo più oramai a che santo rivolgerci - dice Danilo Farina, componente del comitato di quartiere di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Questo conflitto di competenze deve finire una volta per tutte. Qua c'è in ballo la sicurezza di tante persone e di tanti bambini". Interpellato, l'assessore al Verde Pubblico Antonello Sassu fa sapere che "la zona interessata è di pertinenza di Area, come hanno più volte verificato gli uffici. Lunedì comunque faremo il punto della situazione, ed eventualmente prenderemo opportuni provvedimenti".



